Hongkonger in Hamburg setzen ein Zeichen für ihre Heimat

Sie tragen Mundschutz und schwarze Kleidung. Einige von ihnen haben sich ein Auge zugeklebt, als solidarische Geste für jene Demonstranten in Hongkong, die von Gummigeschossen im Gesicht getroffen wurden. Mitten in der Hamburger Innenstadt haben sich mehrere Dutzend Menschen zu einer Kundgebung versammelt, "Stand with Hong Kong" ist das Motto. Es ist der fünfte Jahrestag der sogenannten Regenschirm-Bewegung für Demokratie. In vielen Städten weltweit sind an diesem Tag Demonstrationen angekündigt, um auf die Lage in Hongkong aufmerksam zu machen.

Nur wenige Stunden zuvor eskalierten die Proteste in der britischen Kronkolonie erneut. Demonstranten durchbrachen Polizeisperren und versuchten, das Parlament zu stürmen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, deren Wasser blau eingefärbt war, offenbar um die Protestierenden später besser identifizieren zu können.

"Politisches Asyl für unterdrückte Hongkonger"

In der Hamburger Innenstadt dagegen ist es friedlich. Eine kleine Gruppe versammelt sich direkt am Ufer der Alster. Die meisten von ihnen sind junge Hongkonger Mitte Zwanzig, die in Hamburg studieren. Aber auch viele Deutsche haben sich dazugestellt. Die Demonstranten halten selbstgemalte Schilder in die Höhe und verteilen Flyer. Mit einem Megafon rufen sie Slogans wie "Kämpft für Freiheit, kämpft für Hongkong!" oder "Demokratie sofort!" auf Deutsch und Englisch.

Der Protest von Hongkongern in Hamburg beginnt klein

"Wir wollen Solidarität zeigen mit den Demonstranten in Hongkong", sagt eine in Hamburg lebende Hongkongerin. "Die Regierung ignoriert die Forderungen der Menschen", meint die 25-Jährige, die ihren Namen, genau wie alle anderen, nicht nennen will. "Wir wollen, dass sich die deutsche Regierung für die unterdrückten Menschen in Hongkong einsetzt und auch gegebenenfalls politisches Asyl anbietet."

Drohungen gegen Hongkonger Demonstranten

Viel Presse ist gekommen. Die Polizei ist mit drei Mannschaftswagen vor Ort. Man wolle diesmal besser vorbereitet sein, sagt ein Polizist. Denn zwei Wochen zuvor, am 17. August, hatten in Hamburg lebende Hongkonger schon einmal ganz in der Nähe protestiert. Was als friedliche Kundgebung begonnen hatte, führte zu lautstarken Auseinandersetzungen mit regimetreuen Chinesen. Beobachter berichten, diese hätten die Teilnehmer provoziert, sangen die chinesische Nationalhymne und filmten und fotografierten die Teilnehmer. Diese Aufnahmen würden sie an das chinesische Konsulat weiterleiten, drohten sie.

Am Ende rund 75 Demonstranten: Hongkonger protestieren in Hamburg gegen Chinas Einfluss

In Hamburg gibt es eine große chinesische Gemeinschaft, rund 10.000 Chinesen leben in der Stadt. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China sind eng. 2018 war China mit einem Handelsvolumen von 199,3 Milliarden Euro zum dritten Mal hintereinander wichtigster Handelspartner Deutschlands. Dabei spielt Hamburg eine wichtige Rolle: In keiner anderen deutschen Stadt sind mehr chinesische Unternehmen angesiedelt und der Handel mit China hat für den Hamburger Hafen, den größten Deutschlands, eine herausragende Bedeutung - jeder dritte Container, der dort umgeschlagen wird, kommt aus China. Die Stadt selbst bezeichnet sich stolz als "Chinas Tor zu Europa". Und sie bemüht sich auch darum, Teil Chinas "Neuer Seidenstraße" zu werden.

Ein Gefühl von Bedrohung

Ein 26-jähriger Hongkonger, der seit über einem Jahr in Hamburg studiert, hat den Protest mitorganisiert. Er war auch bei der letzten Kundgebung dabei. "Wir hatten vorher eine Information bekommen, dass etwa hundert Chinesen kommen wollten. Das hat uns Angst gemacht, aber wir konnten nicht zurück", sagt er. "Die Demonstranten in Hongkong nehmen so viel auf sich. Was wir dagegen hier tun können, ist da nur sehr wenig."

Auch Lian, eine Studentin aus Hongkong, die seit sieben Jahren in Deutschland lebt, teilt diese Meinung. Bei der letzten Demonstration zwei Wochen zuvor hatte sie ihren Mundschutz kurzzeitig abgenommen. Das Foto ihres Gesichts, vergrößert und eingekreist, zirkulierte daraufhin in Chatgruppen von in Hamburg lebenden Chinesen. "Ich fühlte mich schlecht, aber nicht, weil ich etwas Falsches gemacht habe. Die wollen, dass wir Angst haben - aber das hat ja offensichtlich nicht geklappt, wir sind heute viel mehr Leute als das letzte Mal", sagt sie und weist auf Demonstranten, die eine Menschenkette gebildet haben. Ihren chinesischen Namen hat sie nach der letzten Kundgebung von Facebook gelöscht. Auch "Lian" ist nur ein Pseudonym. Es sei ein unangenehmes Gefühl, sagt sie, ein Gefühl diffuser Bedrohung, das sie und alle anderen nun begleite.

Hongkonger Studentin "Lian": "Sie wollen, dass wir Angst haben"

Mittlerweile haben sich laut Polizei rund 75 Menschen versammelt. Gegendemonstranten gibt es bei der Kundgebung nicht. Ein Mann, der die Demonstranten mit seinem Handy unauffällig filmt, meint, er wolle es seinen Verwandten in Hongkong schicken. Seine Eltern stammten von dort, er selbst sei in Hamburg geboren und aufgewachsen. Die Situation in Hongkong sei schlimm, es gehe den jungen Menschen schlecht, meint er. Auf Nachfrage nennt er aber nicht politische Rechte, sondern den "zerstörerischen Kapitalismus".

Schwierige Gespräche

Von den erneuten Protesten in Hamburg hat der Bürgermeister, der Sozialdemokrat Peter Tschentscher, nichts mitbekommen. Am 24. August reiste er mit einer 50-köpfigen Delegation in Hamburgs Partnerstadt Shanghai. Die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Hamburg und Shanghai reichen bis weit ins 19. Jahrhundert zurück, seit 1986 besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Metropolen. Beim Mittagessen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Shanghais, Xu Kunlin, sprach Tschentscher auch die aktuelle Situation in Hongkong an und betonte, wie wichtig eine stabile Lage dort auch für Hamburger Unternehmen sei.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Umstrittener Gesetzentwurf Im April brachte die Hongkonger Stadtverwaltung einen umstrittenen Gesetzesentwurf ins Parlament ein. Festgenommene Tatverdächtige in Hongkong sollen nach dem Entwurf ans Festlandchina ausgeliefert werden dürfen. Kritiker sehen Hongkongs Autonomie in Gefahr. Am 9.Juni fand die erste große Demonstration statt, an der schätzungsweise über eine Million Menschen teilnahm.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Parlament vertagte Lesung Am 12. Juni wurde die zweite Lesung des Gesetzentwurfs kurzfristig abgesagt, weil Demonstranten das Parlamentsgebäude umzingelt hatten. Mit Tränengas und Gummigeschossen räumte die Polizei das Gelände. Regierungschefin Carrie Lam verurteilte den "Aufruhr". Dieser Tatbestand ist in Hongkong strafbar. Später zog Lam den Gesetzesentwurf zurück.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Plenarsaal im Parlament gestürmt Doch dieser Schritt konnte den Unmut nicht besänftigen. Demonstranten fordern die Einstellung des Gesetzgebungsverfahrens, keine Strafverfolgung wegen "Aufruhr" sowie den Rücktritt der Regierungschefin. Am 1. Juli, dem 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China, stürmten die Demonstranten den Plenarsaal im Parlament und beschmierten das Wappen von Hongkong (Bild).

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Demonstranten fordern Peking heraus Die chinesische Zentralregierung wird als Drahtzieher hinter dem Gesetzesvorhaben vermutet. Kritiker glauben, dass Peking den demokratischen Prozess in Hongkong absichtlich verhindert wie die Direktwahlen des Stadtverwalters und sämtlicher Parlamentssitze. Am 21.Juli wurde das Verbindungsbüro der Zentralregierung attackiert und Chinas Staatswappen beschmiert.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Prochinesische Schlägertruppe Später am gleichen Tag attackierte eine große Schlägertruppe in einer U-Bahn-Station Teilnehmer der Demonstration, die nach Hause fahren wollten. Die Polizei traf sehr spät ein, so dass der Eindruck entstand, die Polizei möchte gar nicht eingreifen. Augenzeugen berichteten, Polizisten hätten lediglich "zugesehen". Später wächst auch Unzufriedenheit gegenüber den Ordnungshütern in Hongkong.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Bewegung zivilen Ungehorsams Die Protestler in Hongkong haben den Geist des indischen Widerstandskämpfers Mahatma Gandhi neu entdeckt und starteten die sogenannte Kampagne der Nichtkooperation. So wurde in Morgenstunden am 30.Juli der öffentliche Verkehr teilweise lahmgelegt, da viele Menschen die Türbereiche in den U-Bahnen nicht frei machten.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Katz-und-Maus-Spiel Um die Polizei nicht schnell auf den Plan zu rufen, entwickelten die Demonstranten in den sozialen Netzwerken eine Flashmobtaktik. Anonyme und überraschende Versammlungen fanden an mehreren Orten zeitgleich statt. Die Menschen blockierten am ersten Augustwochenende wichtige Verkehrsstraßen sowie einen der drei Unterseetunnel.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Generalstreik Am 5. August kam es in Hongkong zum Generalstreik. Das öffentliche Leben in der südchinesischen Metropole lag lahm. Zuvor hatten sich auch die Beamten versammelt und kritisch über ihren Dienstherrn, Verwaltungschefin Carrie Lam, geäußert. Lam selbst will nicht zurücktreten und bekräftigt ihre Unterstützung durch die Zentralregierung.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Hongkonger Flughafen stellte Betrieb ein Zwei Tage hintereinander musste der Hongkonger Flughafen aufgrund Massendemonstration im Terminalgebäude den Flugbetrieb am 12. und 13. August teilweise einstellen. 300.000 Passagiere waren gestrandet. Experten bezifferten die Schäden auf zwei Milliarden Euro. Nach einem Gerichtsbeschluss darf im Terminal weiter demonstriert werden, allerdings nur in den ausgewiesenen Flächen.

Protest in Hongkong: Was bisher geschah Peking schickt Truppen an die Grenze Zwar darf die Verwaltungschefin Lam bei größeren Unruhe die Zentralregierung um Einsatz chinesischer Soldaten bitten. Aber sie hat mehrfach bekräftigt, dass sie dies nicht tun würde. Um die Demonstranten abzuschrecken, schickt Peking gepanzerte Fahrzeuge an die Grenze zu Hongkong und veröffentlicht Videos von Militärübungen, die zeigen, wie bewaffnete Soldaten gegen Demonstranten vorgehen. Autorin/Autor: Mu Cui



"Grundsätzlich geht es uns um die Themen Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft", äußerte sich der SPD-Politiker öffentlich. "Wir werden uns an die Sprachregelung der Bundesregierung halten." Man werde die Situation "nicht in den öffentlichen Runden, aber am Rande unserer Treffen ansprechen, wenn es sich ergibt."