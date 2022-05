Hongkong verliert Spitzenkräfte aus der Wirtschaft

Warum setzt Peking den Finanzplatz Hongkong aufs Spiel?

Das Sicherheitsgesetz, das Kritik an Peking unter Strafe stellt, ist eine Gefahr für den Finanzplatz und der Anfang vom Ende der Globalisierung, wie wir sie kannten. Fragen an Heribert Dieter, Gastprofessor in Hongkong.