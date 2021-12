Honduras: Einstige First Lady wird erste Präsidentin des Landes

"Guten Abend, wir haben gewonnen." Mit diesen lockeren Worten beanspruchte Xiomara Castro schon am Wahlabend ihren Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. Zwar sind am Mittwoch immer noch nicht alle Stimmen vom Sonntag ausgezählt, aber der Sieg ist ihr nicht mehr zu nehmen. Dies hat auch ihr wichtigster Kontrahent, der Kandidat der rechtsgerichteten Regierungspartei Partido Nacional, Nasry Asfura, erkannt, der Castro am Dienstag zum Sieg gratulierte.

Der Sieg der Linkspolitikerin Castro ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sie ist die erste Frau an der Spitze des kleinen zentralamerikanischen Landes. Zudem bricht sie das bisherige Zweiparteiensystem auf. Die beiden Großparteien Partido Nacional (PN) und Partido Liberal (PL) bestimmten in den vergangenen 40 Jahren die Geschicke des Landes. Castros eigene Partei, die linksgerichtete Libertad y Refundación (Libre), wurde erst 2011 gegründet, auch als Reaktion auf den Militärputsch von 2009, bei der Präsident Manuel Zelaya gestürzt wurde. Und hier ist wiederum bemerkenswert, dass Castro die Ehefrau dieses gestürzten Präsidenten und somit eine ehemalige First Lady ist.

Anknüpfung und Neuorientierung

"Mit ihr knüpft das Land wieder an die Zeit der Regierung ihres Ehemannes an. Sie stellt sich auch explizit in diese Tradition und ist damit eine späte Wiederaufnahme einer linksorientierten Entwicklung in Honduras", meint Günther Maihold, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin mit Forschungsschwerpunkt Lateinamerika.

Hat Castro schon zum Wahlsieg gratuliert: Nasry Asfura, Kandidat der rechtsgerichteten Regierungspartei Partido Nacional

Manuel Zelaya wurde 2009 von der konservativen Elite und dem Militär aus dem Amt geputscht, weil er sich in seiner Regierungszeit (2006-2009) nach ihrer Meinung zu sehr nach links entwickelt und den Ideen von Venezuelas damaligen Präsidenten Hugo Chávez angenähert hatte. In der Folge kam es zu zivilgesellschaftlichen Protesten und gewaltsamen Zusammenstößen mit Polizei und Militär, die auch Todesopfer forderten.

Auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahl zeichneten rechte Kräfte des Landes das Bild einer drohenden Wende zum Kommunismus im Falle eines Sieges von Xiomara Castro. Dies hält Maihold aber eher für unwahrscheinlich: "Castro hat im Gegensatz zur kurzen Regierungszeit ihres Mannes mit ihrem designierten Vizepräsidenten Salvador Nasralla ein Gegengewicht zur Seite, das wahrscheinlich eine weitere Polarisierung im Lande und den Aufbau der alten Fronten, die es unter Zelaya gab, verhindert."

Hypothek Expräsident Hernandez

Ein nicht unwichtiger Grund für den überzeugenden Wahlsieg von Castro ist sicher die große Unzufriedenheit mit dem bisherigen Präsidenten Juan Orlando Hernandez, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antrat. Schon seine Wiederwahl 2017 war höchst umstritten und von Vorwürfen von Wahlfälschung begleitet. Der Bruder von Hernández sitzt zudem wegen Drogenhandels in den USA im Gefängnis. Auch gegen den aus dem Amt scheidenden Hernández wird wegen Beteiligung an Drogengeschäften in den USA ermittelt und aller Voraussicht nach auch Anklage erhoben. Würde Castro ihren Vorgänger an die USA ausliefern? Davon ist der SWP-Experte Maihold überzeugt: "Es wäre Teil der Abgrenzung vom System Hernández, dem Präsidenten und seinen Korruptionsskandalen. Das würde ihr im eigenen Lager große Unterstützung einbringen und darüber hinaus wohl auch in der politischen Mitte".

Ziel USA: Wegen Armut, Korruption und Bandengewalt haben viele Honduraner in den vergangen Jahren das Land verlassen

Außerdem werde Castro wahrscheinlich Lehren aus der politischen Vergangenheit Zelayas ziehen und sich um einen Ausgleich mit den USA bemühen. Sie werde kaum die Zukunft ihres Landes im Bund mit den alten Alliierten ihres Mannes, Venezuela, Kuba und Nicaragua suchen, vermutet Maihold. Die 62-jährige Castro rief am Sonntagabend zur "nationalen Versöhnung" auf und kündigte einen Dialog mit "allen Kreisen" an. Sie habe "keine Feinde" und werde sich für den Kampf "gegen Hass, Korruption, Drogenhandel und organisierte Kriminalität" einsetzen, versprach sie weiter.

Desolate Armut und Perspektivlosigkeit

Castro steht in ihrer nun beginnenden Präsidentschaft vor immensen innenpolitischen Herausforderungen. Unter anderem, so Maihold, die Besetzung wichtiger Posten in der Justiz, das Verhältnis zwischen Parlament und Regierung, die Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen oder die Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen. Zudem will sie den Hoffnungen der Honduraner begegnen, die endlich einen Ausweg aus der Armut und Perspektivlosigkeit suchen. Honduras ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Etwa die Hälfte der fast 10 Millionen Einwohner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Gewalt der Jugendbanden ("Maras"), die Korruption und die allgemeine Rechtsunsicherheit haben dazu geführt, dass es in den vergangenen Jahren zu einer massiven Auswanderung in Richtung der USA gekommen ist.

Wahrscheinlich werde Castro eine "linke Symbolpolitik" betreiben, bei der in Folge ein Aufflammen der Polarisierung zu befürchten sei, so Maihold. Ob sie es schaffen könne, einen "unabhängigen Kurs zu fahren, der den Herausforderungen eines kleinen Landes im Hinterhof der USA gerecht wird", sei noch ungewiss.