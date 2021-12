Homo Sovieticus - Die UdSSR in den Köpfen

30 Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR am 25.12.1991 erleben die Insignien und die martialische Rhetorik "starker Männer" der totalitären Ära ein Comeback. Könnte dieser Aufschwung durch die anhaltende totalitäre Unterwürfigkeit in den Köpfen der Menschen bedingt sein? Der Regisseur des Films Ivo Briedis und die Journalistin Rita Ruduša, die beide in der Sowjetunion geboren wurden, begeben sich auf eine Reise, um das Phänomen HOMO SOVIETICUS zu erforschen und aufzuklären, ob ein Mensch mit dieser totalitären Denkweise spezifisch in denjenigen Ländern vorkommt, die zur Sowjetunion gehörten. Sie wollen herausfinden, ob die aktuelle politische Situation, nicht nur in Russland, sondern auch in vielen anderen Ländern mit wachsendem Populismus, durch einige spezifische Merkmale unterstützt wird, die der Denker Alexander Sinowjew als Homo Sovieticus definierte. Nach Sinowjew ist der Homo Sovieticus im Kern ein Opportunist, der sich nicht gegen die Führung auflehnt und so wenig individuelle Verantwortung wie möglich übernehmen möchte. Haben sich diese Merkmale spezifisch durch das Aufwachsen in der Sowjetunion entwickelt oder können sie in jeder Gesellschaft entstehen? Begleitet werden Menschen der letzten sowjetischen und ersten post-sowjetischen Generation.