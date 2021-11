DW Nachrichten

Holocaust-Gedenken am Mahnmal Gleis 17 in Berlin

Vor 80 Jahren begann die systematische Deportation von Juden in die Vernichtungslager der Nazis. Für tausende Menschen war Gleis 17 am Bahnhof Grunewald der letzte Anblick Berlins, bevor sie in den Tod fuhren. Der Bahnsteig ist heute ein Ort des Gedenkens.