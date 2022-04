Hollywood-Legende Doris Day wäre 100

Die Filme der Doris Day

"Was diese Frau so alles treibt" (1963)

Der vielleicht lustigste Film in der langen Reihe der Doris-Day-Komödien ist "Was diese Frau so alles treibt". Doris Day als Hausfrau Beverly Boyer wird plötzlich zum Werbestar. Die Szene, in der sie live im Fernsehen Werbung für Seife machen soll und damit völlig überfordert ist, ist ein Klassiker - und noch immer zum Totlachen.