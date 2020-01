Holland: Blumen für Milliarden

Zehn Gründe für Amsterdam

Freie Fahrt für Radler

Wer das Wasser scheut, der sollte das Fahrrad nehmen. Amsterdam hat mit mehr als 800.000 Drahteseln etwa so viele Räder wie Einwohner. Und wie in fast jeder europäischen Großstadt ist man zweirädrig auch in Amsterdam viel schneller und stressfreier unterwegs.