Hohe Mieten sorgen für Wohnungsnot in Griechenland

Drei von zehn Griechen wohnen zur Miete. (Zum Vergleich: In Deutschland sind es mehr als die Hälfte der Haushalte.) Laut Eurostat sind die monatlichen Ausgaben für Miete in Griechenland höher als in Italien, Spanien und Deutschland - im Verhältnis zum Gehalt.

"Ich war wirklich verzweifelt, weil ich keine Wohnung finden konnte", erzählt die Athenerin Elsa der DW. "Ich hatte sogar darüber nachgedacht, meine Sachen in einen Lagerraum zu stellen, um in Ruhe weiter suchen zu können." Die 48-jährige Angestellte hat es nach acht Monaten endlich geschafft, eine Wohnung zu finden.

Um ihre Ausgaben zu reduzieren, lebte sie bisher mit ihrem 15-jährigen Sohn bei ihren Eltern. Mit ihrem Job in einem Buchhaltungsbüro kann sie die Miete nicht bezahlen. Daher hat sie noch einen Nebenjob angenommen. Da sie in einem der teuren südlichen Vororte Athens arbeitet, suchte sie eine Wohnung in der Nähe ihres Büros. "Die Makler sagten mir: 'Für das Geld, das Sie haben, sollten Sie in eine andere Gegend ziehen. Das ist nicht die richtige Gegend für Sie'." Sie hatte aber Glück und fand ihre Wohnung schließlich ohne Hilfe eines Maklers über eine Anzeige. Nun zahlt sie 900 Euro für 130 Quadratmeter - das sind zwei Drittel ihres Gehalts.

Wohngemeinschaften als Lösung

Auch der 42-jährige Christos, der in der Gastronomie arbeitet, war 15 Monate lang auf der Suche nach einer Mietwohnung. "Es war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Das hat sich auf meine Arbeit ausgewirkt. Ich war unkonzentriert. Ich machte mir Sorgen, wo ich wohnen würde und wie ich zurechtkommen würde, wenn ich nichts Erschwingliches finden würde. Der Stress war endlos."

Monatelang suchte er vor und nach der Arbeit im Internet, las Zeitungen, ging zu Immobilienmaklern und lief durch die Straßen, um Mietobjekte zu finden. Nach 15 Monaten sah er zufällig eine Wohnung, die gerade frei geworden war. "Ich sprach mit dem Vermieter und bekam die Wohnung. An diesem Tag fühlte ich mich, als hätte ich den Jackpot geknackt."

Ein Mietshaus in der griechischen Hauptstadt Athen Bild: Maria Rigoutsou/DW

Christos zahlt 380 Euro Miete für 50 Quadratmeter. "Wenn sie 450 Euro von mir verlangen würden, hätte ich kein Geld mehr, um den Strom oder andere Kosten zu bezahlen", sagt er. Christos teilt sich derzeit das Haus mit einem Verwandten. Er schläft im Wohnzimmer, sein Verwandter, der keine Wohnung findet, im Schlafzimmer. Wohngemeinschaften waren bis vor ein paar Jahren in Griechenland fast ein Fremdwort. Aber die Lebenshaltungskosten sind stark angestiegen, und WGs sind eine Lösung.

Geringe Einkommen - hohe Mieten

EU-Angaben zufolge gibt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Griechenland 37 Prozent seines Gehalts für die Miete aus. In Großstädten wie Athen und Thessaloniki liegt dieser Prozentsatz mit 60 bis 70 Prozent noch viel höher, erklärt Angelos Skiadas, Rechtsanwalt und Präsident des Panhellenischen Mieterschutzverbandes, gegenüber der DW. Die Fach-Website Spitogatos berichtet, dass die Mieten zwischen 2015 und 2022 um 48,7 Prozent gestiegen sind. Im Zentrum von Athen liegt der durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 9,52 Euro pro Quadratmeter und in den teuren südlichen Vororten bei 11,30 Euro pro Quadratmeter.

Immobilienangebote in Athen Bild: Maria Rigoutsou/DW

Nach den Zahlen für 2023 von der Website Numbeo, die die Lebenshaltungskosten in Europa vergleicht, kostet eine Ein-Zimmer-Wohnung im Zentrum von London 2228 Euro, 1316 Euro in Berlin, 1291 Euro in Paris, 1003 Euro in Rom und 500 Euro in Athen. Günstig, möchte man meinen, doch viel zu viel für einen Griechen, der ein durchschnittliches Nettogehalt von 900 Euro verdient.

Attraktiver Immobilienmarkt für Ausländer

Das gute Wetter und die immer noch relativ niedrigen Kosten für Kauf und Miete von Immobilien haben in den letzten Jahren viele Investoren und Touristen angezogen. Für Angelos Skiadas, liegt es auf der Hand, dass die Zunahme der Airbnb-Wohnungen, der Kauf von Immobilien durch Ausländer und Vermieter, die ihre Einkommensverluste aufgrund der großen Wirtschaftskrise der letzten Jahre ausgleichen wollen, für den starken Anstieg der Mieten verantwortlich sind. Hinzu kommen Nicht-EU-Ausländer, die in Griechenland hochwertige Immobilien kaufen, um ein sogenanntes "Goldenes Visum" zu erhalten, das ihnen eine Aufenthaltserlaubnis in Griechenland und ein Schengen-Visum garantiert. Diese Regelung wurden im Jahr 2013 eingeführt und im Jahr 2022 novelliert.

Griechenland lockt mit seinen traumhaften Inseln ausländische Touristen und Investoren an Bild: Sarah Hucal/DW

Stratos Paradias, Rechtsanwalt und Präsident der Panhellenischen Vereinigung der Immobilieneigentümer, teilt diese Ansicht nicht. Im Gespräch mit der DW erklärt er, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz der Immobilien in bestimmten Gegenden Athens über Airbnb an Kurzzeitmieter und Touristen vermietet wird. Genaue Zahlen gebe es allerdings nicht. Es gebe Tausende von leeren Immobilien, aber ihre Besitzer bringen sie wegen der teuren Renovierungskosten und der hohen Steuern, die auf die Mieteinnahmen zu entrichten sind, nicht auf den Markt, sagt er. Der Steuersatz liegt bei 15 Prozent für Mieteinnahmen von bis zu 12.000 Euro im Jahr bei und bei 45 Prozent für Einnahmen von mehr als 35.000 Euro pro Jahr.

Hoher Leerstand

Athen veränderte sein Aussehen hauptsächlich zwischen 1960 und 1980. Tausende von schönen neoklassizistischen Gebäuden wurden abgerissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Bürgerkrieg, der bis 1949 andauerte, herrschte in Griechenland große Armut. Die Menschen suchten vor allem in Athen und Thessaloniki nach Arbeit. Sie brauchten eine Unterkunft, und so wurden schnell und ohne ernsthafte Stadtplanung Wohnhäuser gebaut. Heute sind diese Häuser in die Jahre gekommen und marode. Viele Eigentümer können sie wegen der Wirtschaftskrise nicht sanieren. Also vermieten sie sie entweder, verkaufen sie oder lassen sie leer stehen. Auch viele Ausländer, vor allem Chinesen und Araber aus den Golfstaaten, kaufen Wohnungen oder sogar ganze Wohnblöcke, um das Goldene Visum zu bekommen. Sie geben sie dann an Unternehmen weiter, die sie in der Regel zu einem überteuerten Preis als Mietwohnungen anbieten.

Mehrstöckige Wohnhäuser im Zentrum von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands Bild: Bettina Marx/DW

Angelos Skiadas sieht die Lösung für das enorme Wohnungsproblem, mit dem Athen heute konfrontiert ist, darin, dass die Mietverträge für mindestens sechs Jahre abgeschlossen werden müssten und nicht nur für drei Jahre, wie es derzeit Praxis ist. Außerdem sollte die Miethöhe begrenzt werden, beispielsweise auf sechs Prozent des objektiven Wertes der Immobilie. Für Stratos Paradias wäre es eine Lösung, die Steuern auf die Mieteinnahmen zu senken, damit die Vermieter die Tausenden von leerstehenden Immobilien auf dem Markt anbieten könnten.

Elsa und Christos haben ihr Wohnungsproblem vorerst gelöst. Aber für Tausende andere, vor allem Studierende und junge Arbeiter, bleibt die Wohnungssuche eine Qual, und eine politische Lösung ist nicht in Sicht.