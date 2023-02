DW Nachrichten

Hohe Hürden: Deutsche Visa für Erdbebenopfer

Um Erdbebenopfern in der türkisch-syrischen Grenzregion zu helfen, hat die Bundesregierung ein besonderes Hilfsangebot gemacht. Betroffene sollen bei Verwandten in Deutschland unterkommen können und dafür leichter ein Visum erhalten. Doch in der Praxis hakt es.