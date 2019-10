Hoffnung auf Handelsdeal zwischen USA und China

Die mit Spannung erwarteten Handelsgespräche zwischen den beiden größten Wirtschaftsnationen laufen, und Zuversicht überwiegt derzeit. US-Präsident Donald Trump gab sich nach dem ersten Tag der Beratungen zufrieden. Die Gespräche liefen "sehr, sehr gut", erklärte er vor Journalisten in Washington. Stunden zuvor hatte der Präsident via Twitter für Freitag ein persönliches Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He angekündigt. Großer Tag der Verhandlungen mit China, schrieb er weiter. "Sie wollen einen Deal machen, aber will ich das?"

Allein der Tweet sorgte an den amerikanischen Börsen für Optimismus und lockte Anleger in den US-Aktienmarkt zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zu.

Die chinesische Delegation wird von Vizepremier Liu angeführt, die US-Seite vom Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin. Die Gespräche in Washington sind auf zwei Tage angesetzt.

Der US-Handelsbeauftragte Lighthizer, Chinas Vizepremier Liu und US-Finanzminister Mnuchin (v.l.n.r.)

Unmittelbar vor den Verhandlungen hatte sich die Regierung in Peking noch verärgert über die jüngsten Strafmaßnahmen der USA gezeigt. Die US-Regierung hatte Visa-Restriktionen gegen Vertreter der chinesischen Führung und der Kommunistischen Partei verhängt sowie 28 chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine schwarze Liste gesetzt, um Exporte an sie zu beschränken. Begründet worden waren diese Maßnahmen damit, dass China die muslimische Minderheit der Uigurengewaltsam unterdrücke.

Ein Gruppenfoto vor Beginn der entscheidenden Beratungen in Washington

Der von Trump vor 15 Monaten angezettelte Handelskrieg belastet die weltweite Konjunktur. Zuletzt gab es verstärkt Spekulationen, wonach sich die beiden Länder als Übergangsschritt auf einen partiellen Deal verständigen könnten.

Einigung oder neue Strafzölle?

Sollte in den Gesprächen kein Durchbruch erzielt werden, sollen schon am Dienstag bestehende Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von rund 250 Milliarden US-Dollar von 25 Prozent auf 30 Prozent erhöht werden. Weitere Strafzölle sollen im Dezember hinzukommen. Die US-Regierung würde dann Sonderzölle auf fast alle Importe aus China - Waren im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar - verhängt haben. Auslöser für den Handelskonflikt war die Verärgerung Trumps darüber, dass die Volksrepublik weit mehr in die USA exportiert als umgekehrt.

se/stu (rtr, ap, dpa)