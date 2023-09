Hochzeit im Irak endet tragisch mit mehr als 100 Toten

Wie irakische Staatsmedien berichteten, brach das Feuer in einer vollbesetzten großen Veranstaltungshalle im Ort Al-Hamdanija in der irakischen Provinz Nineve aus. Der stellvertretende Gouverneur von Nineve, Hasan al-Allaq, sagte, nach einer vorläufigen Bilanz gebe es 114 Tote und 150 Verletzte. Die Zahl der Verletzten bezifferte Ahmed Dubardani, der Vize-Leiter der regionalen Gesundheitsbehörde, laut dem TV-Sender Rudaw auf 500. Bis zu 1000 Menschen sollen sich in der Halle befunden haben.

Auf Bildern der Katastrophe ist eine eingestürzte und ausgebrannte Halle im Ort Al-Hamdanija zu sehen. Auf Videos in sozialen Medien fallen brennende Teile der Raumverkleidung von der Decke. Hochzeitsgäste springen von Tischen auf und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Überlebende sagten im irakischen Fernsehen, das Brautpaar habe überlebt.

Leicht entflammbare Materialien und Feuerwerkskörper, eine tödliche Mischung?

In einer Erklärung des Zivilschutzes hieß es, in dem Festsaal sei "leicht entflammbares und gegen Sicherheitsstandards verstoßendes" Baumaterial verwendet worden. Auch ein vorgeschriebenes Alarmsystem habe es nicht gegeben. Teile des Saals seien innerhalb weniger Minuten eingestürzt. Rettungskräfte suchten unter Trümmern nach Überlebenden.

Über die Ursache des Brandes gab es zunächst keine offiziellen Angaben, doch erste Berichte deuten daraufhin, dass das Feuer ausbrach, nachdem bei den Feierlichkeiten Feuerwerkskörper gezündet worden waren.

Iraks Ministerpräsident Mohammed al-Sudani wies das Innen- und das Gesundheitsministerium an, den Betroffenen alle mögliche Hilfe zur Verfügung zu stellen. Irakische Bundesbehörden und die halbautonome Region Kurdistan entsandten Krankenwagen und medizinisches Personal an den Ort der Katastrophe.

