Rettungskräfte begutachten einen beschädigten Teegarten im Dorf Hongxing in der Gemeinde Xingcun in der Stadt Nanping. Das Wasser richtete bereits in vielen Teilen der Provinz massive Schäden an. Laut Berichten wurden aufgrund von Überschwemmungen 12.350 Hektar Ernte zerstört, was zu einem direkten wirtschaftlichen Verlust von 1,61 Milliarden Yuan (225 Millionen US-Dollar) geführt hat.