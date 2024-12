An Einsätze in luftiger Höhe ist er gewöhnt: Ein Feuerwehrmann seilt sich am Hamburger Uniklinikum Eppendorf ab. Auch hier überraschen als Weihnachtsmann verkleidete Menschen am Nikolaustag kleine Patientinnen und Patienten, um sie ein wenig vom Klinikalltag abzulenken.