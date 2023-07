Hitzewelle in Europa: Akropolis muss schließen

Den Menschen in Südeuropa steht ein heißes Wochenende bevor. Vielerorts steigen die Temperaturen auf über 40 Grad - für Mensch, Tier und Natur eine anstrengende Situation. Der europäischen Raumfahrtbehörde ESA zufolge könnten an diesem Freitag sogar die höchsten Temperaturen erreicht werden, die jemals in Europa gemessen wurden. Die ESA geht von bis zu 48 Grad auf Sizilien aus. Bislang liegt der Europa-Rekord bei 48,8 Grad. Die wurden im August 2021 in Floridia in der Region Sizilien erreicht.

Italien leidet bereits seit Tagen unter der Hitze. Wegen Hoch "Cerbero" - benannt nach dem mehrköpfigen Höllenhund aus der griechischen Mythologie - wurde unter anderem auf Sardinien und in der Region Apulien schon die 40-Grad-Marke geknackt. Für etliche Städte rief das Gesundheitsministerium die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus. Anfang nächster Woche soll das Hochdruckgebiet seine maximale Hitze erreichen - mit Temperaturen von über 40 Grad etwa in Rom, Florenz und Bologna.

Sicherheitsmaßnahmen in Griechenland

Auch in weiten Teilen von Griechenland werden Temperaturen von deutlich mehr als 40 Grad Celsius erwartet. Wie das Meteorologische Amt mitteilte, sind vor allem in Mittelgriechenland Werte von bis zu 44 Grad möglich. Bereits in der Nacht zum Freitag blieben die Temperaturen über 30 Grad - für den menschlichen Körper besonders anstrengend, da er sich bei solchen Temperaturen nur schlecht erholen kann.

Um Personal und Besucher zu schützen, sollen am Freitag sogar manche archäologischen Stätten in Griechenland für mehrere Stunden geschlossen werden. Betroffen davon ist auch die Akropolis in Athen. Das Kulturministerium hat wegen der Rekordtemperaturen Schließzeiten für das antike Wahrzeichen verfügt. Auch am Samstag könne es dazu kommen. In der griechischen Hauptstadt werden Temperaturen von bis zu 41 Grad erwartet. Auf der Akropolis sei aber die vom Körper "gefühlte" Temperatur erheblich höher, so das Kulturministerium.

Akropolis-Besucher (am Donnerstag): 30.000 Wasserflaschen für Touristen Bild: Petros Giannakouris/AP Photo/picture alliance

Bereits am Donnerstag war das Rote Kreuz am Fuße des 2500 Jahre alten Monuments im Einsatz, um bis zu 30.000 Wasserflaschen zu verteilen und Touristen zu helfen, die wegen der Hitze einen Sonnenstich erleiden oder ohnmächtig werden könnten. Nahe der Eingangstore wurden außerdem schattenspendende Markisen aufgestellt, um Besuchern das Anstehen in der Hitze etwas erträglicher zu machen.

In ganz Griechenland sind Staatsbedienstete angehalten, im Homeoffice zu arbeiten. Zudem ordnete das Arbeitsministerium an, dass die Mitarbeiter von Lieferservicen wie etwa Pizzadiensten erst nach 17 Uhr die Arbeit aufnehmen dürfen. Weite Teile der Wirtschaft schränkten ihre Aktivitäten ein, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Die Hitzewelle soll mit kleinen Schwankungen auch die kommenden Tage andauern. Ein Rückgang der Temperaturen auf für die Jahreszeit üblichen Werte um die 35 Grad sind nach Angaben der Meteorologen zunächst "nicht in Sicht".

Ähnliche Zustände herrschen auf Zypern. Am Freitag hätten die Thermometer in der Hauptstadt Nikosia 43 Grad angezeigt, berichtete der Rundfunk der Insel.

Türkei leidet auch unter der Hitze

Auch in der Türkei warnt der Wetterdienst für das Wochenende vor starker Hitze. Im Westen des Landes liegen die Temperaturen in den kommenden Tagen bis zu zehn Grad über der für die Jahreszeit üblichen Temperatur, in anderen Landesteilen bis zu sechs Grad über dem Normalwert. In der Urlaubsregion Antalya werden am Wochenende Temperaturen bis zu 42 Grad erwartet.

Deutschland steht ein teils heißes Wochenende bevor - wenn auch nicht so dramatisch wie in Südeuropa. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigen die Temperaturen besonders in der Osthälfte und im Süden am Samstag auf bis zu 37 Grad. Im Westen und Norden bleibe es dagegen etwas kühler, allerdings könnten sich dort teils schwere Gewitter bilden.

In Spanien ist die zweite offizielle Hitzewelle dieses Sommers bereits wieder abgeebt. Zuvor hatte die heiße Luft den Menschen in vielen Regionen des Landes schwer zugesetzt. Die höchsten Temperaturen wurden mit knapp unter 45 Grad in Andalusien und in Murcia gemessen. Aber auch auf Mallorca übertraf die Quecksilbersäule zeitweilig die 40-Grad-Marke.

