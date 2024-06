Auch in der Türkei sind wegen der Waldbrandgefahr Löschflugzeuge sowie Drohnen und Helikopter in Alarmbereitschaft. Vor allem im Westen des Landes wird mit Temperaturen bis zu 45 Grad gerechnet - etwa zwölf Grad mehr als zu dieser Jahreszeit üblich. In Diyarbakir machen viele Kinder das Beste aus der Hitze und planschen in den historischen Wasserkanälen der Stadt.