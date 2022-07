Gletscher in Asien schmelzen: "Eines Tages werden wir von hier wegziehen"

"Es gibt kein Trinkwasser mehr bei uns zu Hause, deshalb musste ich mit meiner Familie in ein Hotel ziehen", sagt Siddique Baig, Risikoanalyst für Katastrophen am High Mountain Institute der Universität von Islamabad. Anfang Mai ist der Gletschersee bei Hassanabad im Norden Pakistans ausgebrochen und überflutete ganze Dörfer, Straßen, zerstörte zwei kleine Wasserkraftwerke und eine Brücke. Mindestens 75 Menschen starben. Die Wasserleitungen zu Siddique Baigs Heimat Aliabat Hunza, unweit von Hassanabad, wurden von den Fluten zerstört. Das Dorf liegt auf dem Trockenen.



70 Prozent des Frischwassers der ganzen Region kommt von eben diesen Gletschern, schätzt Baig. Der ohnehin knappe Regen kann den Bedarf nicht decken.

Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Region von Überflutungen durch ausbrechende Gletscherseen getroffen wird. Pakistans Ministerium für Klimawandel warnte bereits im Mai, dass wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen 33 Gletscherseen Gefahr brechen, Dörfer und Täler unter sich begraben könnten.

Wenn Gletscher schmelzen, staut sich das Wasser in natürlichen Dämmen auf. Haben die Dämme durch hohe Temperaturen zu viel Zulauf, können sie brechen.

Erst in den vergangenen Wochen seien einige davon schlussendlich übergelaufen, so Risikoexperte Baig. Als Grund dafür nennt er Hitzewellen und schockartig steigende Temperaturen. Im April wurden in Pakistan teilweise rekordverdächtige 49 Grad Celsius gemessen.

Pakistans Eismassen könnten bis zum Ende des Jahrhunderts auf ein Drittel schrumpfen

Die Gletscher seien im Gebirgszug Karakorum bis vor einigen Jahren teilweise noch gewachsen, so Baig. Heute seien sie nicht mehr stabil. "Die ganze Region, ganz Hochasien ist vom Klimawandel betroffen. Das ist Realität."

Doppelte so schnelle Erderwärmung im Himalaya für Asiens Gletscher

Die zentralasiatische Bergregion, auch Hochasien genannt, umfasst die Gebirgszüge des Himalayas, Karakorum und den Hindukusch im Westen. Die Gebirgskette, die sich über die Anrainerstaaten China, Indien, Afghanistan, Butan, Nepal und Pakistan erstreckt, beheimatet insgesamt 55.000 Gletscher. Diese einzigartigen Eismassen speichern mehr Süßwasser als jede andere Region der Erde, nach dem Nord- oder dem Südpol. Das natürlich abschmelzende Wasser speist die zehn wichtigsten Flüsse Asiens, an deren Ufern fast zwei Milliarden Menschen leben. Allein die drei größten Flüsse Süd-Asiens, der Ganges, den Indus und den Brahmaputra, sind als Wasserquellen die Lebensgrundlage von rund 750 Millionen Menschen, heißt es in einem Bericht der Weltbank von 2015. Auch der längste Fluss der Kontinents, der Jangtsekiang in China sowie der Mekong in Südostasien sind vom Himalaya-Wasser abhängig. So groß diese Wasservorräte auch sein mögen, unendlich sind sie nicht.

Auf das Trinkwasser aus den Gletschern angewiesen sind auch die Menschen in Afghanistan

Weniger Schnee in den Bergen und der menschengemachte Klimawandel treiben das Gletschersterben schnell voran. Laut dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen steigen die Temperaturen im Himalaya doppelt so schnell wie der globale Durschnitt. Berechnungen gehen davon aus, dass wenn nicht auf 1,5 Grad begrenzt wird, bis zum Ende des Jahrhunderts zwischen der Hälfte und zwei Drittel der gesamten Eismasse in den Gebirgen Zentralasiens verschwunden sein wird.

"Woran wir denken müssen, ist die Landwirtschaft. Die meisten Menschen in der Region leben von der Landwirtschaft," sagt Atanu Bhattacharya, Assistenzprofessor und Glaziologe an der JIS University in Kolkata, Indien. Noch gäbe es, vor allem in den Bergregionen Indiens, genug Frischwasser, so Bhattacharya. Derzeit sei allerdings völlig unklar, wieviel Wasser den Regionen in Zukunft zur Verfügung stehen wird. Klar sei, allerdings eines, so der Experte. "Die Gletscher werden definitiv schmelzen".

Deshalb müsse man heute in besseres Wassermanagement und Wasseraufarbeitung investieren, so der Gletscherforscher.

Nepal und Pakistan sind laut dem Klima-Risiko-Index der Nichtregierungsorganisation Germanwatch unter den zehn am meisten vom Klimawandel bedrohten Ländern weltweit. Afghanistan und Indien befinden sich unter den Top zwanzig.

Nach einem Gletscherbruch in Indien 2021 hat eine Schlammlawine ganze Dörfer mitgerissen

Wasserkraftwerke: Erst Überschwemmung, dann Austrocknung

Schmilzt das Eis und brechen Gletscherseen aus, sind nicht nur Dörfer und Anwohner in Gefahr, sondern auch die lokale Energieversorgung. Wissenschaftler schätzen, dass im Himalaya über 250 Wasserkraftwerke auf den Abflusswegen mögliche Gletscherseebrüchen liegen. Das heißt, dass sie möglichweise durch zusätzliches Wasser der berstenden Gletscherseen überflutet werden könnten. Ein Drittel der Kraftwerke könnte dabei Zuflüsse erleben, die weit über der Wassermenge liegen, für die sie gebaut wurden.

Selbst wenn die Kraftwerke nicht zu Schaden kommen würden, sieht Bhattacharya Probleme bei der Energieversorgung auf die betroffenen Regionen zukommen. "Jetzt gibt es keine Wasserknappheit, weil mehr Wasser abfließt. Aber wenn wir in Zukunft kein Wasser aus den Bergen kommt, können wir auch keinen Strom mehr erzeugen." Die Stauseen der Kraftwerke würden schlicht austrocknen, die Investitionen verloren gehen. Indien hat vergangenes Jahr den Bau neuer Wasserkraftwerke oberhalb des Ganges untersagt. So will man verhindern, dass Flüsse im unteren Flusslauf langfristig austrocknen.

Weniger Luftverschmutzung, weniger Gletscherschmelze

Hohe Temperaturen, kaum Schnee und Regen in den Bergen, sind aber nur ein Grund für Gletschersterben. Rund die Hälfte der bisher geschmolzenen Eismassen hat menschengemachte Luftverschmutzung ausgelöst.

Bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, wie Kohle, Öl und Gas oder Feldresten entsteht schwarzer Ruß und Feinstaub, auch "Black Carbon" genannt. Durch den Wind hinaufgetragen, legen sich die schwarzen Partikel auf den Eisschichten ab. Sie absorbieren mehr Hitze als weißer Schnee oder Eis. Der Effekt: weniger Sonnenstrahlung wird zurück in die Atmosphäre reflektiert, das Eis heizt sich schneller auf und schmilzt.

Luftverschmutzung heizt die Berge noch schneller auf

Experten weisen darauf hin, dass eine Reduzierung der Luftverschmutzung einen direkten Effekt auf das Schmelzen der Gletscher hätte. Vor allem die Luftverschmutzung durch Ziegelöfen und das Kochen und Heizen mit Holz müsste dafür in Angriff genommen werden. Sie allein sind für bis zu 66 Prozent des Black Carbons in der Region verantwortlich, gefolgt von Dieselfahrzeugen mit schätzungsweise sieben bis 18 Prozent Anteil.

"Diese Menschen müssen umgesiedelt werden "

Trotz mittel- und langfristiger Möglichkeiten das Schmelzen der Gletscher zumindest zu verlangsamen, sieht Siddique Baig düster in die Zukunft. In der Bergregion Pakistans schätzt er derzeit sieben Millionen Menschen in Gefahr vor weiteren Fluten. "Diese Menschen müssen umgesiedelt werden, und zwar an andere, sicherere Orte."

Länder wie Nepal tragen selbst kaum zum Klimawandel bei, bekommen aber die vollen Auswirkungen zu spüren

Er sieht vor allem die Verursacher der Erderwärmung in der Verantwortung. Sie aufzuhalten "liegt nicht in unserer Macht." Pakistan ist gerade mal für den Ausstoß von einem Prozent klimaschädlicher Gase weltweit verantwortlich. Ebenfalls betroffenen Länder wie Afghanistan und Nepal tragen mit weniger als 0,05 Prozent nur marginal zum Klimawandel bei, leiden aber überproportional unter den Folgen.

Für seine Arbeit am High Mountain Institute muss Baig regelmäßig die Gletscher in der Region beobachten. Aber mit der Aussicht auf mehr Überflutungen, zerstörte Dörfer, derzeit kaputte Wasserleitungen und der Gefahr, dass irgendwann das Trinkwasser ausgehen könnte, hat Baig sich und für seine Familie bereits eine Entscheidung getroffen. "Eines Tages werden wir von hier wegziehen."