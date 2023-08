Schon vormittags klettert das Thermometer am "Desert Botanical Garden", einem der beliebtesten Orte der Stadt, auf über 40°C. Der ausbleibende Regen setzt den Bewohnern und Pflanzen zusätzlich zu. Auch die Kakteen hier zapfen bereits ihre letzten Wasserreserven an. Das letzte Mal, dass am Flughafen von Phoenix ein Niederschlag aufgezeichnet wurde, war am 22. März.