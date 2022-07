Chili für den kühlen Kopf

Kokoswasser zur Erfrischung

In der traditionellen chinesischen Medizin werden Nahrungsmittel in Temperaturen unterteilt, um Yin und Yang ins Gleichgewicht zu bringen. Zu den kühlenden Lebensmitteln gehören Wassermelone, Gurke und sogar grüner Tee. In der indischen Heilkunst gilt Kokoswasser, das in feuchten tropischen Ländern weit verbreitet ist, als kühlend. Es ist reich an Vitaminen, Mineralien und Elektrolyten.