Hitproduzent Frank Farian ist tot

Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger Frank Farian ist tot. Er sei friedlich zu Hause in Miami gestorben, teilte die Agentur Allendorf Media im Namen seiner Familie mit. Farian hatte seit den 1970er Jahren zahlreiche berühmte Pop-Hits produziert.

Ob "Daddy Cool" oder "Rasputin": Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik und der Soundtrack einer Generation. Er gründete weltweit erfolgreiche Gruppen wie Boney M. und Milli Vanilli, über die erst kürzlich ein Film in die Kinos kam.

Nur die Lippen bewegt

Das erste Milli-Vanilli-Album wurde in den USA 1989 sechs Mal mit Platin ausgezeichnet, das Münchner Duo gewann einen Grammy für die besten neuen Künstler. Später wurde bekannt, dass die beiden gar nicht selbst gesungen, sondern lediglich die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatten. Die Musikwelt war erschüttert. Der Fall gilt bis heute als einer der größten Betrugsskandale der Musikgeschichte.

Mit Boney M. (Foto) war Farian ebenso erfolgreich wie mit Milli Vanilli Bild: Hardy Schiffler/jazzarchiv/picture-alliance

Ein Film von Regisseur Simon Verhoeven erzählt die Geschichte derzeit im Kino. Farian wirkte als Co-Produzent mit, nahm aber nach eigenen Angaben keinen direkten Einfluss, weil er der Filmfirma vertraut habe. Später sah er die Geschichte jedoch nicht richtig wiedergegeben und kritisierte, der Film entspreche zu "weniger als 80 Prozent" den Tatsachen.

Großes Lob für Schweighöfer

"Es ist nicht meine erlebte Wahrheit. Deswegen bin ich auch etwas distanziert davon", sagte Farian der "Saarbrücker Zeitung" vor der Veröffentlichung im Dezember. So sei etwa Milli-Vanilli-Sänger Robert "Rob" Pilatus anders gestorben als im Film. Von der Leistung des Schauspielers Matthias Schweighöfer, der Farian im Film darstellt, zeigte er sich aber begeistert: "Niemand kann so aussehen wie Frank Farian! Aber er verkörpert mich exzellent", sagte er.

Matthias Schweighöfer als Musikproduzent Frank Farian im Film "Girl You Know It's True" Bild: Gordon Timpen/Leonine/dpa/picture alliance

Farian wurde als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren. Mit 14 zog er ins Saarland und lernte Koch. Mit seiner Band Die Schatten nahm er 1963 in einem ehemaligen Kuhstall die erste Platte auf. Vom Saarland aus ging es nach Rosbach bei Frankfurt, wo er lange sein Studio führte, später in die USA.

Staunen über den Erfolg und Dank an die Mutter

Der Durchbruch, der ihm gelang, erstaunte ihn selbst. "Der Erfolg war eine riesengroße Überraschung. Ich hatte immer gedacht, ich schaffe es nicht. Es sah ja auch anfangs nicht danach aus", sagte er einmal der Deutschen Presse-Agentur.

Tatsächlich war der Erfolg Farian nicht in die Wiege gelegt worden. "Meinen Vater habe ich nie kennengelernt, er fiel vor meiner Geburt im Krieg. Meine Mutter war meine persönliche Trümmerfrau. Sie hat alle Steine aus dem Weg geräumt und mir alles ermöglicht, obwohl wir kein Geld hatten."

haz/jj (dpa, afp)