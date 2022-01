Projekt Zukunft

Hirsche in ungewohntemTerrain

Wie lassen sich Umweltschutz und Artenvielfalt vereinen? Eine neue Jagdstrategie in Süddeutschland lockt Hirsche aus dem Wald in die Felder. So können Bäume gedeihen, und offene Flächen werden freigefressen. Neuer Lebensraum für bedrohte Arten entsteht.