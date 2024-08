Sadae Kasaoka war zu Hause, als die Atombombe in 3,5 Kilometer Entfernung explodierte. "Ich sah die Farbe der aufgehenden Sonne am Himmel und hörte ein lautes, dröhnendes Geräusch. Das Fenster zersplitterte in Glasstücke, die auf mich zuflogen." Die Zeitzeugin macht bei einem von der Stadt Hiroshima gegründeten Programm mit, damit die Erinnerung an die Atombombe nie in Vergessenheit gerät.