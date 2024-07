Hippo-Baby in Berlin: Mehr als 10.000 Namensvorschläge

In aller Welt hat es sich rumgesprochen: "Europa süßestes Mini-Flussi" sucht einen Namen. Der Zoo Berlin erhielt mehr als 10.000 Namensvorschläge für das Zwergflusspferd, das Anfang Juni geboren wurde.

Brandy, Görli oder Boulettchen: Das sind drei von den 10.000 Namensvorschlägen, die der Berliner Zoo bisher für seinen Hippo-Nachwuchs bekommen hat. Der Zoo teilte eine Auswahl der "lustigen Namen" aus der Kategorie "Dit is Berlin" (Hochdeutsch: "Das ist Berlin") auf seiner Facebook-Seite. Die Vorschläge kämen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern etwa auch aus den USA, Mexiko und Australien. "Es ist ein offenes Geheimnis, dass mir kurze, knappe Namen mit Berlinbezug besonders gut gefallen", hatte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Kniereim mitgeteilt. Noch bis zum 5. Juli kann man Vorschläge auf den Social Media Kanälen machen.

Das Zwergflusspferd genieße die tägliche Beauty-Routine: "Erst wiegen, dann ab ins Wasser!", so der Zoo. Und das gefällt offenbar vielen Tierfreunden auf der ganzen Welt. Das Badevideo wurde bereits millionenfach im Internet angeschaut. Das Baby sei ein richtiges "Tiktok-Sternchen".

Im Zoo bestaunen können Gäste das Hippo-Mädchen und ihre Mama, voraussichtlich ab Ende Juli in der Außenanlage des Flusspferdhauses. Bis dahin verbringen Mutter und Kind die Zeit in einem rückwärtigen Bereich des Hauses. Der natürliche Lebensraum der Zwergflusspferde liegt in den Regenwäldern Westafrikas. Dort soll es nur noch weniger als 2500 ausgewachsene Exemplare geben.

ch/AR (dpa)