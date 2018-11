Hippie-Ikone Joni Mitchell wird 75

Singer-Songwriterinnen, die man nicht vergisst

Melissa Etheridge

"Like the Way I do": Liebt sie dich genau so wie ich es tue? Kann sie dich genau so fesseln, berühren und reizen? Melissa beschreibt deutlich, dass lesbische Liebe nicht anders läuft als eine heterosexuelle Beziehung, auch wenn sie zerbricht. Melissa Etheridge nimmt kein Blatt vor den Mund und ist auch Galionsfigur der homosexuellen Bewegung. Ihre Offenheit kommt selbst im prüden Amerika gut an.