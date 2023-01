Hinter den Kulissen der Fashion Shows

Die luxuriöse und elitäre Welt der Mode - wann gehört man dazu? Die Designerin Michelle Elie, der Künstler und Influencer Casey Spooner und RuPaul's Drag Race-Gewinnerin Violet Chachki - sie stehen alle im Zentrum des verführerischen, babylonischen Chaos aus Illusion und Selbsttäuschung, das die Modewelt ausmacht. Sie stehen im Rampenlicht der Modeschauen und fliegen von Fashion Week zu Fashion Week. Bei Fendi, Prada und Gaultier sitzen sie in der ersten Reihe vor dem Laufsteg. Doch was ist das wert in einer Welt, in der Anerkennung und Ruhm so flüchtig sind wie saisonale Trends? Mit brutaler Ehrlichkeit und befreiender (Selbst-)Ironie jagen sie ihrem Traum hinterher, eine wichtige Rolle in der Modebranche zu spielen.