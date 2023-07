Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 30. Juli 2023 aus der Ordenskirche St.Georgen in Bayreuth live im Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr.

Wie können wir noch Loblieder singen in Zeiten, in denen so viel in der Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist und wir uns sorgen um "Himmel, Erde, Luft und Meer"?

Im Gottesdienst aus der Ordenskirche St.Georgen in Bayreuth rückt neben dieser Frage das Staunen über die Schöpfung und das Miteinander der Geschöpfe ins Zentrum.

Pfarrerin Dr. Angela Hager und Kirchenmusikdirektor Michael Lippert meditieren im Wechselspiel von Wort und Musik den Choral "Himmel, Erde, Luft und Meer" aus dem 17. Jahrhundert. Neben Klangimprovisationen und Gemeindeliedern erklingt unter anderem ein Kyrie aus der "Messe des Kosmos", die im Juni beim Deutschen Evangelischen Kirchentag uraufgeführt wurde.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Michael Lippert gestalten den Gottesdienst die Solisten Robert Vandré und Bernd Rothammel, ein Vokalensemble der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth unter der Leitung von Magdalena Simon sowie Professor Lucas Pohle an der Orgel. Biblische und andere Lesungen trägt Dr.Jürgen Raithel vor.