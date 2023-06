Hilfssheriff nach Parkland-Massaker freigesprochen

Der heute 60-Jährige war bewaffnet, hatte aber während des Verbrechens 2018 nicht unmittelbar eingegriffen. Der Amoklauf in Florida war eines der schlimmsten Schulmassaker in der Geschichte der USA.

Fünf Jahre nach dem Amoklauf von Parkland im US-Bundesstaat Florida ist ein Hilfssheriff freigesprochen worden, der damals weitgehend untätig geblieben war. Die Geschworenen eines Gerichts in Fort Lauderdale erklärten den 60-jährigen Scot Peterson, der zum Zeitpunkt des Blutbads an der Marjory Stoneman Douglas High School eingesetzt war, in allen elf Anklagepunkten für nicht schuldig.

Der unter anderem wegen Vernachlässigung von Kindern, grober Fahrlässigkeit und Meineids angeklagte Peterson brach nach Verlesung des Urteils in Tränen aus, wie Live-Bilder zeigten. Opferangehörige im Gerichtssaal reagierten dagegen mit fassungslosem Kopfschütteln.

Blutbad am Valentinstag

Ein damals 19-Jähriger hatte am Valentinstag 2018 mit einem halbautomatischen Gewehr das Feuer auf Schüler und Lehrer seiner ehemaligen Schule eröffnet. Er tötete innerhalb von neun Minuten 17 Menschen - 14 Schüler und drei Schulmitarbeiter. 17 weitere Personen wurden verletzt. Der Angriff in Parkland war eines der schlimmsten Schulmassaker in der US-Geschichte.

Nach dem Amoklauf von Parkland gab es immer wieder Demonstrationen für ein schärferes Waffenrecht in den USA - wie hier vor einem Jahr in Washington Bild: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

Zum Zeitpunkt des Angriffs war Peterson der einzige bewaffnete Wachmann auf dem Schulgelände. Er hatte auch ein Training für den Fall von Schusswaffenangriffen in Schulen erhalten. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, dass er während des Massakers vor dem Schulgebäude stand - aber nicht eingriff und das Gebäude nicht betrat.

Von Donald Trump gebrandmarkt

Petersons Verhalten löste damals Empörung aus. Nach Bekanntwerden der Aufnahmen bezeichnete der damalige US-Präsident Donald Trump Peterson öffentlich als "Feigling".

Im Prozess sagte Staatsanwalt Steven Klinger Anfang Juni, Peterson hätte damals in die Schule eilen und den Täter suchen müssen. "Man wird darin ausgebildet, die Schüsse zu orten und den Schützen zu finden", weil jeder Schuss einen weiteren Toten bedeuten könne.

Petersons Anwalt Mark Eiglarsh argumentierte dagegen, der Hilfssheriff habe nicht wissen können, wo genau auf dem großen Schulgelände die Schüsse gefallen seien. Er habe damals mit den begrenzten Informationen, die er gehabt habe, alles unternommen, was ihm möglich gewesen sei. Peterson werde nach dem Schulmassaker zum Sündenbock gemacht. Nach dem Freispruch sprach Eiglarsh von einem Sieg für alle Polizisten in den USA.

Der Parkland-Schütze selbst wurde im vergangenen November zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Geschworenenjury hatte sich zuvor gegen die Todesstrafe für den Ex-Schüler ausgesprochen.

