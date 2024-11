Monika Lüdtke hält einen Igel in ihren Händen. In ihrer Igel-Hilfsstation werden verletzte oder unterernährte Igel aufgepäppelt, um sie auf den Winterschlaf vorzubereiten. Mehr als 140 Tierchen tummeln sich in der privaten Igel-Hilfsstation der Rentnerin in Niederbayern. Immer wieder kommt es im Spätherbst dazu, dass Igel Hilfe brauchen.