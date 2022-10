Hilfe in großer Not

„Große Nöte haben uns getroffen“ sagt Pfarrerin und Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser. Der Reformationsgottesdienst aus der Auferstehungskirche im 7. Wiener Gemeindebezirk „wird gefeiert in einer Zeit multipler Krisen: Pandemie und ihre Folgen, Krieg in Europa, Inflation und Energie-Krise, Klima-Krise.“ Der biblische Psalm 46 ist ein Gebet in schweren Nöten. Diesen Psalm legt Pfarrerin Moser, Direktorin der Diakonie Österreich, ihrer Predigt zugrunde. Sie predigt darüber, was es bedeutet, „in dieser Zeit Zuflucht zu suchen bei Gott, der ‚ein feste Burg‘ ist“, wie es im wohl bekanntesten Reformationslied heißt.

Erklingen wird im Gottesdienst zum Reformationsfest „Die deutsche Liturgie“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es musizieren der Chor und das Instrumentalensemble der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien unter der Leitung von Thomas Kiefer. „Die deutsche Liturgie“ ist 1848 entstanden und war ein Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Als „General-Music-Direktor“ war es Mendelssohns Aufgabe, die kirchliche und geistliche Musik in Berlin zu gestalten. In erster Linie aber sollte er die preußische Kirchenmusik erneuern – und der König wollte „guten, echten Chorgesang“ hören. Mendelssohn hat alle Teile der Liturgie vertont, im Gottesdienst werden die großen, in sich geschlossenen Sätze Kyrie und Gloria zu hören sein.

Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser feiert diesen Gottesdienst gemeinsam mit Ortspfarrer Hans-Jürgen Deml und Team.