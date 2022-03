Hilfe für Opfer von Genitalverstümmelung

So wie ihr geht es tausenden von Frauen, nicht nur in fernen Ländern, sondern auch in Europa. In Bordeaux kämpft Marie-Claire mit ihrer Initiative "Rote Orchideen" gegen weibliche Genitalverstümmelung. Lange hat sie unter den körperlichen und seelischen Folgen der Verstümmelung gelitten. "Inzwischen geht es mir gut", sagt sie. Nathalie Kanga hat den Hilfsverein im Internet entdeckt. Ärzte, Therapeuten, aber auch Anwälte stehen ihr hier kostenlos zur Seite. "Endlich kann ich mit jemandem über meine Beschneidung sprechen", sagt die Literaturstudentin aus Elfenbeinküste. Sie hofft auch auf Hilfe für ihre elfjährigen Zwillingstöchter. Ihnen droht die Beschneidung in ihrer Heimat. Weltweit leiden über 200 Millionen Opfer an weiblicher Genitalverstümmelung. Ohne Betäubung entfernen meist medizinisch ungeschulte Frauen die äußeren Geschlechtsteile der Mädchen mit Rasierklingen, Glasscherben oder sonstigen nicht sterilen Hilfsmitteln. "Frauenbeschneidungen gibt es auf allen Kontinenten, außer in der Antarktis. Christen, Muslime und Animisten praktizieren dieses Ritual, um die weibliche Sexualität und letztlich das Leben der Frauen zu kontrollieren", erklärt Marie-Claire Moraldo.