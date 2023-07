Auch dieses Elefantenjunge in einer Waisenstation in Sambia hat in seinem Pfleger einen Mutterersatz gefunden. Niemand außer dem persönlichen Pfleger darf in Kontakt zu den Tieren treten, damit diese sich nicht zu sehr an die Menschen gewöhnen. Die meiste Zeit verbringen die Tiere außerhalb der Station, wo sie das Leben in freier Wildbahn erlernen.