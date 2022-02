Hier sind die neuen Volos und Volas des Jahrgangs 2022-2023

Laila Abdalla

Deine Vita als Tweet:

30 km entfernt von den Pyramiden von Gizeh geboren. Sommermensch. Frag nicht, warum ich seit 6 Jahren in Deutschland bin. Meine Eltern haben mich auf eine deutsche Schule in Kairo geschickt, also war ich schon immer in diesem Multikulti-Ding. Ich habe eine Schwäche fürs Schreiben, Videos produzieren und für jede Form des kreativen Selbstausdrucks.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: „Mein Leben als Zucchini“ - eine Stop-Motion-Animation von Claude Barras (Original auf Französisch). Es ist ein sehr rührender Film und als jemand de sich für Videos interessiert, werden Sie die Mühe schätzen, die in diesen Film geflossen ist.

Gehört: Machiavelli Sessions.

Gelesen: „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink. Es ist eines meiner Lieblingsbücher überhaupt.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Harry Styles. Er gibt denjenigen, die ihn interviewen, das Gefühl, interviewt zu werden, weil er ihnen seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Das würde ich gerne mal erleben. Und wenn dieser Traum jemals wahr wird, hoffe ich, dass er schwarzen Nagellack und viele Ringe tragen wird.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Die Siwa-Oase in der ägyptischen Wüste, die kurz davor steht, durch Kommerzialisierung ruiniert zu werden. Bevor das passiert, sollten die hellen, blaugrünen Salzseen gesehen und bewundert werden.



Instagram-Story oder Polaroid?

Ehrlich gesagt? Insta-Story. Polaroid-Fotos scheinen die bessere Lösung zu sein, aber am Ende vergesse ich sie irgendwo. Da kann ich den Moment genauso gut festhalten und digital speichern. Ich denke: „Je weniger Zeug ich besitze, wenn ich umziehe, desto besser.“ Das Gehirn eines Nomaden eben.

Astrid Benölken

Deine Vita als Tweet:

Rucksackreisende Reporterin mit Schwäche für alberne Alliterationen und wilde Wortspiele. Zuletzt auf dem Balkan und in Osteuropa unterwegs. Sammelt: ungewöhnliche Perspektiven, Zimmerpflanzen, Friseurladennamen.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: Die Serie „The Good Place“, die sich mit der Frage auseinandersetzt, was nach dem Tod kommt – und warum es im Paradies kein Frozen Yogurt gibt.

Gehört: Die Protestrufe der Fridays-for-Future-Bewegung in der ganzen Welt, deren Anliegen vielerorts noch immer überhört werden.

Und natürlich gelesen: Siegfried Lenz „Deutschstunde“.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Eine Tasse Tee mit John Oliver, der verdammt witzigen und guten Journalismus macht – sich aber nie als Journalist bezeichnen würde.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

die Vjosa in Albanien, Europas letzten Wildfluss.

Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram-Story für zwischendurch, Polaroid für die Ewigkeit – oder so lange es am Kühlschrank eben haften bleibt.

Fatima Hudoon

Deine Vita als Tweet:

Lokaljournalistin auf der Suche nach internationalen Geschichten. Globetrotterin, die Angst vor dem Fliegen hat. Bin begeistert von Sprachen, Schach und Datenjournalismus. Und den kleinen Dingen im Leben - wie schwarzem Vanilleeis.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: Die rosarote Stadt Petra in Jordanien

Gehört: Somalische Disco-Musik aus den 70er- und 80er-Jahren.

Gelesen: „Der Alchimist“ von Paulo Coelho

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Ich würde gerne ein stilles Wasser (oder einen somalischen Tee) mit Ilhan Omar trinken.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Die einmaligen Drachenblutbäume auf der Insel Sokotra vor der Küste von Jemen.

Instagram-Story oder Polaroid?

Polaroid, weil sie die Schönheit von imperfekten Momenten einfangen.

Shola Bilkis Lawal

Deine Vita als Tweet:

Wollte als Kind Backgroundtänzerin von Jennifer Lopez sein. Begeisterter Fan von Belletristik und 90er-Jahre-Musik. Wenn ich nicht gerade auf den Bildschirm oder in ein Buch starre, bin ich süchtig nach Netflix oder Podcasts. Aus Lagos. Mein Happy Place ist ein sonniges Fleckchen an der westafrikanischen Küste.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gelesen: „Measuring Time“ von Helon Habila und alle seine anderen Bücher. Sie beflügeln dich und können dich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Marcus Aurelius und Jalal ad-Din Rumi.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

den Guelb er Richat, auch bekannt als das Auge der Sahara. Diese Felsstruktur in Mauretanien sieht von oben aus wie ein riesiger Augapfel. Manche glauben, es sei der Ort einer verlorenen alten Zivilisation.

Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram Story. Ich bin zu ungeduldig für ein Polaroid.

Julett Pineda

Deine Vita als Tweet:

30 km von der Karibik entfernt aufgewachsen, aber irgendwie immer noch blass. Nicht eingeschüchtert von leeren Seiten, Excel-Tabellen oder Codezeilen. Immer bereit Zweifel anzunehmen und für bochinche.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: Seine Liebsten, jede Oper von Giacomo Puccini.

Gehört: Wissenschaftler, auf das eigene Bauchgefühl.

Gelesen: Texte an Museumswänden; „Die Erde drehte sich, um uns näher zu bringen„La tierra giró para acercarnos“ von Eugenio Montejo.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Ein Mineralwasser mit Maria Ressa oder einen Gin Tonic mit Clarice Lispector.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Die Regenwälder im Süden Venezuelas und ihre Abholzung sowie Luftaufnahmen von illegalen Minen und geheimen Landeplätzen.

Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram Storys. Polaroids würden zu viel Platz in meinem Koffer einnehmen.

Mathis Richtmann

Deine Vita als Tweet:

Ich mag Limo, Markdown und Geldmärkte. Einfache Antworten auf komplexe Fragen kann ich nicht leiden.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: „Hypernormalization“ von Adam Curtis;

Gehört: Jodeln aus verschiedenen Regionen der Welt;

Gelesen: Die Datenschutzerklärung von Meta.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Ein Bier mit Ayatollah Chomeini

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Ich persönlich würde gerne von der Mondoberfläche ein Drohnenvideo sehen.

Instagram-Story oder Polaroid?

TikTok-Videos – wegen der Realness.



Tatjana Schweizer

Deine Vita als Tweet:

In Belarus aufgewachsen. Schreibe auf Deutsch, träume auf Russisch. Manchmal umgekehrt. Entdecke meine belarussische Identität neu. Zweifle oft und halte das für meine Stärke. Mag schwarz-weiß nur in Kunst.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Werke von Wassil Bykau. Insbesondere „Die Toten haben keine Schmerzen“. „Herbstsonate“ von Ingmar Bergman.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Einen Prosecco mit Maria Kolesnikowa.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Meiner tollpatschigen Katzen. Nein, die Welt hat nicht genügend Katzenvideos.

Instagram-Story oder Polaroid?

Insta Story für jetzt. Meine Kamera für Erinnerungen.





Kaukab Shairani

Deine Vita als Tweet:

Ein kleiner Badass. Pitcht Geschichten für ihren Lebensunterhalt und zerschlägt das Patriarchat für einen guten Zweck. Keine Aktivistin.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Immer auf deinen Instinkt hören. Unbedingt den TED-Talk „We should all be feminists“ von Chimamanda Ngozi Adichie anschauen. Auf jeden Fall „Frankenstein“ von Mary Shelley und „Anna Karenina“ von Leo Tolstoi lesen. Auch die journalistischen Arbeiten von Robert Fisk.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Ich würde gerne mit Malala Yousufzai einen Kaffee trinken.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

die Arktis hautnah – solange es sie noch gibt.

Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram Story, um Gewicht und Müll zu reduzieren.

Shabnam Surita

Deine Vita als Tweet:

Amateurköchin. Passionierte Musikerin. Journalistin von Beruf. Ewige Migrantin.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: Parvathy Baul live im Konzert;

Gehört: Ravi Shankars Sitar unter dem Sternenhimmel;

Gelesen: „The Namesake“ von Jhumpa Lahiri.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Einen Whiskey Sour mit Ella Fitzgerald. Es wäre toll, wenn Louis Armstrong vorbeikäme.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Die Menschen in den Enklaven im Niemandsland entlang der Grenze zwischen Indien und Bangladesch.

Instagram-Story oder Polaroid?

Immer Instagram Story.

Silja Thoms

Deine Vita als Tweet:

Journalistische Anfänge im Rheinland und im Ruhrgebiet, auf der Suche nach dem „nouvel angle“ in Frankreich, jetzt im Schreibfluss @DeutscheWelle. #Politik #Zeitgeschehen #Kultur #Literatur

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: Das Meer, Dune du Pilat, die Dokumentation „Für Sama“, den Film „Goodbye Lenin“, Gemälde von Frida Kahlo und Otto Dix

Gehört: Geschichten von Zeitzeugen, Musik von Aretha Franklin, Beatles, Ludovico Einaudi, Yann Tiersen, Loyle Carner, den Podcast „In our time: Philosophy“, Le goût de M;

Gelesen: Gedichte (wie „Der Panther“ von Rilke oder „Der Gott der Stadt“ von Heym), tschick, Baader Meinhof Komplex, Texte von Albert Camus.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Am liebsten Kaffee mit Simone de Beauvoir und Alexandria Ocasio-Cortez.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Gletscherschmelze

Instagram-Story oder Polaroid?

Polaroid.

Alexandria Williams

Deine Vita als Tweet:

Von Atlanta über Peking nach Nairobi jetzt Bonn. Alexandria ist eine chinesisch- und englischsprachige Tech-Journalistin, die es lebt, Geschichten über Technologie, Menschlichkeit und den globalen Süden zu erzählen.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

„The Old Drift“ von Namwali Serpell. Es ist ein vielschichtiger Roman, der in Sambia spielt und Elemente des magischen Realismus, Science-Fiction und der sambischen Geschichte kombiniert. Das Lesen von Serpell hat meine Herangehensweise an das Schreiben über Technologie und Afrika total beeinflusst.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (oder ein stilles Wasser) trinken?

Buckminster Fuller, zweifellos. Fuller ist ein Futurist, der Knappheit neu interpretiert hat: Seine Arbeit ist ein Muss für jeden, der daran interessiert ist, kritisch über Technologie nachzudenken.

Die Welt braucht dringend ein Drohnenvideo über…

Zeitrafferaufnahmen von Shenzhen, China der letzten 40 Jahre. In den 1980er Jahren war Shenzhen buchstäblich ein Fischerdorf. Jetzt ist es die Heimat eines der einflussreichsten Technologie-Ökosysteme der Welt. Wer möchte das nicht sehen?

Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram-Story mit Polaroidfilter. Modern mit Retro-Feeling.