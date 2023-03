Hervé Renard neuer Trainer von Frankreichs Fußballerinnen

Hervé Renard betreut künftig die französischen Fußballerinnen. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Nationaltrainerin Corinne Diacre an, die nach einer Revolte ihrer Spielerinnen Anfang des Monats entlassen worden war. Nach Angaben des französischen Fußballverbands FFF erhält Renard einen Vertrag bis August 2024. Damit wird er das Nationalteam Frankreichs nicht nur bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) leiten, sondern auch bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris.

Die Französinnen starten am 23. Juli in Sydney gegen Jamaika in die WM. Der EM-Halbfinalist des Vorjahres könnte im Achtelfinale auf das deutsche Team treffen.

WM-Sensation mit Saudi-Arabien

Renard war am Dienstag als Trainer der Männer-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens zurückgetreten. Mit den Saudis hatte er bei der WM in Katar mit einem 2:1-Sieg gegen den späteren Weltmeister Argentinien für Aufsehen gesorgt. Mit dem Männer-Team Sambias gewann Renard 2012 den Afrika-Cup, ebenso 2015 mit der Mannschaft der Elfenbeinküste.

