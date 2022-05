Hertha BSC gegen den HSV und den drohenden Untergang

Ausgangslage:

Die Art und Weise, wie die Berliner am Ende eines spannenden Bundesliga-Finales doch noch in der Relegation landeten, war ein echter Nackenschlag. Innerhalb weniger Minuten kassierte die Hertha zunächst das 1:2 gegen Borussia Dortmund, dann traf der VfB Stuttgart zum 2:1 gegen Köln. Statt knapper Rettung hieß es, doch noch einmal weiterkämpfen, die Konzentration behalten, neuen Mut fassen. Woher dieser Mut in den beiden Duellen mit dem Hamburger SV aber kommen soll, ist fraglich. Die Saison ist für den Hauptstadtklub, der eigentlich ganz andere Ziele hat, einmal mehr katastrophal gelaufen. Mit Felix Magath soll der dritte Trainer der Saison den Abstieg verhindern.

Neben der sportlichen Misere wurde deutlich, dass es auch im Binnenverhältnis des Klubs an mehreren Stellen hakt: Mäzen Lars Windhorst und Präsident Werner Gegenbauer, die sich einen offenen Streit liefern, Geschäftsführer Fredi Bobic, der mehr und mehr in der Kritik steht, eine Mannschaft, die nach der Derby-Niederlage gegen den 1. FC Union, von den eigenen Fans beschimpft und drangsaliert wird. Zwar haben sich Team und Anhänger wieder versöhnt, doch dürfte dieser vorübergehende Frieden bei einem Abstieg schnell wieder gebrochen werden.

Gegen den HSV fehlt Magath der gelbgesperrte Mittelfeld-Abräumer Santiago Ascacibar. Außerdem ist der Einsatz von Torhüter Marcel Lotka fraglich. Er hatte sich bei einem Zusammenstoß mit dem Pfosten in Dortmund das Nasenbeinbruch gebrochen. Mit dem HSV erwartet die Berliner ein Team, das eigentlich mit dem Thema Aufstieg schon enttäuscht abgeschlossen hatte. Doch dann gewannen die Hamburger ihre letzten fünf Ligaspiele und schafften es doch noch in die Relegation. Dort treten sie mit viel Selbstbewusstsein an, gegen geknickte Herthaner, die viel mehr zu verlieren haben als ihre Gegner.

Stimmen:

Felix Magath (Trainer Hertha BSC): "Seitdem ich die Verantwortung trage, haben wir eine positive Entwicklung gemacht. Wer das Spiel in Dortmund gesehen hat, hat zwei Erstligisten gesehen, einer davon waren wir. Es gibt keinen Grund, mit einem schlechten Gefühl an die Aufgabe zu gehen. Wir sind gut drauf, das zeigen wir noch zweimal."

Tim Walter (Trainer Hamburger SV): "Wir haben das Momentum auf unserer Seite."

Uwe Seeler (Vereinsikone Hamburger SV): "Es wird allerhöchste Zeit. Wenn die Mannschaft kämpft wie zuletzt und auch den Ehrgeiz zeigt, kann sie es schaffen."

Statistik:

Die Bilanz zwischen den beiden Klubs ist nach 70 Bundesliga-Duellen recht ausgeglichen. 27 Mal gewann der HSV, 30 Mal die Hertha, 13 Spiele endeten unentschieden. Die Herthaner konnten die vergangenen fünf Heimspiele für sich entscheiden, allerdings ist das letzte Aufeinandertreffen auch schon länger als vier Jahre her. Was die Relegation angeht, hat der HSV die besseren Erfahrungen gemacht: 2014 setzten sich die Hamburger als Bundesligist gegen den Zweitligisten Greuther Fürth durch, 2015 gegen den Karlsruher SC. Hertha BSC stand bislang erst einmal in der Relegation. 2012 unterlagen die Berliner Fortuna Düsseldorf und mussten zum bisher letzten Mal in die 2.Liga absteigen.