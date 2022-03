Hertha BSC ersetzt Tayfun Korkut durch Felix Magath

0:2 bei Borussia Mönchengladbach - so lautete am Samstagabend das letzte Ergebnis, das Hertha BSC unter der Führung von Trainer Tayfun Korkut einfuhr. Am 26. Spieltag der Bundesliga war es die 15. Saisonniederlage für den Hauptstadtklub, der auf Abstiegsrang 17 abstürzte. Am nächsten Morgen stand nach relativ kurzer Krisensitzung des Hertha-Führungsstabs fest, dass Korkut nach nur 104 Tagen entlassen ist.

"Nach verheißungsvollem Start haben wir nun offen und klar die Entwicklung der Leistungen und Ergebnisse analysiert. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, eine nochmalige Veränderung vorzunehmen", wurde Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic im offiziellen Statement des Vereins zitiert. Korkut war im November 2021 verpflichtet worden, um den Verein aus der Abstiegszone in der Tabelle nach oben zu führen. Sein Vertrag lief nur bis zum Ende der Saison.

Bobic zaubert Magath aus dem Hut

Nur wenige Stunden später präsentierte der Verein, den Namen des Trainers, der die Rettung schaffen soll: Während Niko Kovac, David Wagner und Daniel Farke als Kandidaten gehandelt wurden, überraschte Fredi Bobic mit Felix Magath.

"Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen", begründete Bobic die Verpflichtung.

Alte Bekannte, auch wenn Fredi Bobic (l.) nie unter Trainer Felix Magath (r.) spielte

Der 68-jährige Magath kehrt nach gut neun Jahren als Trainer in die Bundesliga zurück. Sein Vertrag gilt, genau wie der seines Vorgängers Korkut, zunächst bis zum Saisonende. Bis Weihnachten 2012 betreute er den VfL Wolfsburg, den er 2009 zur Meisterschaft geführt hatte. "Ich hatte sehr klare und offene Gespräche mit Fredi Bobic. Uns allen ist die aktuelle sportliche Situation bewusst, und ich bin gerne bereit, Hertha BSC dabei zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte Magath: "Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden acht Spiele."

Als Spieler gewann Magath mit dem Hamburger SV unter anderem den Europapokal der Landesmeister 1983. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1980 Europameister, 1982 und 1986 Vize-Weltmeister. Als Trainer gewann er nicht nur mit Wolfsburg 2009, sondern auch 2005 und 2006 mit dem FC Bayern die Meisterschaft- jeweils im Double mit dem DFB-Pokal. Als Trainer war er zuletzt von Juni 2016 bis Dezember 2017 bei Shandong Luneng Taishan in China angestellt.

asz (SID, dpa)