Herrnhuter Sterne - Weihnachtsdekoration aus Sachsen

Herrnhuter Sterne sind weltweit bekannt. Ob aus Papier oder Plastik – ihr warmes Leuchten erzeugt in der Weihnachtszeit eine besinnliche Atmosphäre. Die patentierten Sterne werden im sächsischen Herrnhut handgefertigt.

Breslau, eine der schönsten Städte Polens

Youtuberin Eva zu Beck zeigt uns ihre Heimatstadt Breslau. In der Weihnachtszeit zählt der Weihnachtsmarkt in der Altstadt zu den beliebtesten Highlights. Aber es gibt noch viele weitere Sehenswürdigkeiten.

Weihnachten auf dem Teller

Weihnachten: das Fest der Liebe. Und die geht bekanntlich durch den Magen. Wir stellen 5 Gerichte aus Europa vor: Darunter Gänsebraten aus Deutschland, Christmas Pudding aus England und Weihnachtsschinken aus Schweden.

Panettone aus dem Gefängnis

In einem Hochsicherheitsgefängnis in Padua befindet sich eine der besten Panettone-Bäckereien Italiens. Häftlinge backen den Weihnachtskuchen in verschiedenen Varianten. Sogar Papst Franziskus hat schon dort bestellt.

Das Hundeschlittenrennen „La Grande Odyssée“

Rund 400 Kilometer Gesamtstrecke, dazu extreme Höhenunterschiede: „La Grande Odyssée“ in den französischen Alpen gilt als eines der schwierigsten Hundeschlittenrennen der Welt und verlangt Mensch und Tier einiges ab.

