"Herr der Ringe"-Star Ian Holm ist tot

Die Rolle des Hobbits Bilbo Beutlin war Ian Holm auf den Leib geschrieben. Genauso hatten sich der Leser und der Zuschauer der Fantasy-Reihe den Eigenbrötler, der Pfeife rauchend vor seinem Bau sitzt, vorgestellt. Seine Darstellung bescherte dem in Essex geborenen Sohn schottischer Eltern im fortgeschrittenen Alter internationale Anerkennung. Er war bereits 81 Jahre alt, als er in J.R.R. Tolkiens "Der Hobbit: Eine unerwartetete Reise" auftrat.

"Herr der Ringe" war nicht Holms einziger Blockbuster

In Großbritannien genoss Ian Holm als Theaterstar bei der Royal Shakespeare Company schon seit Jahrzehnten Ansehen. Außerdem trat er regelmäßig im britischen Fernsehen auf. 1981 war Holm für einen Oscar für seine Rolle in dem preisgekrönten Film "Die Stunde des Siegers" von Hugh Hudson nominiert.

Ian Holm in seiner Paraderolle als Bilbo Beutlin

Bekanntheit erlangte Holm auch als Android Ash in dem Science-Fiction-Thriller "Alien". Neben seiner Oscar-Nominierung wurde er auch für sechs Auszeichnungen der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) nominiert. Die Queen hat ihn für seine Verdienste 1998 zum Ritter geschlagen. Seitdem durfte er sich "Sir Ian Holm" nennen.

Berichten der britischen Tageszeitung "Guardian" zufolge litt der Schauspieler an einer Parkinson-Erkrankung. Er sei in einem Londoner rankenhaus im Beisein seiner Pfleger und Familie friedlich eingeschlafen, heißt es in einer Mitteilung seines Agenten.

Auf Twitter trauern Fans weltweit um Ian Holm. Hier erklärt ein Mann seiner Tochter, warum er gerade sehr traurig ist und was für ein vielseitiger Schauspieler Holm war.

