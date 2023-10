Es ist bereits Anfang Oktober und noch immer will der Sommer nicht so richtig weichen. Der September gilt laut Deutschem Wetterdienst als der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Morgens joggen, bei wärmenden Sonnenstrahlen, wie hier in Frankfurt am Main? Noch ist das möglich. Ein plötzlicher Temperatursturz ist nicht in Sicht. Herbst-Freunde werden sich noch ein paar Tage gedulden müssen.