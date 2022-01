Wirtschaft

Helgoland plant die Wasserstoff-Revolution

In der Nordsee vor Helgolands Küste sollen ab 2035 jährlich eine Million Tonnen Grüner Wasserstoff produziert werden, so die Vision des Helgoländer Bürgermeisters. Unternehmen wie RWE, WindMW oder Siemens unterstützen das Vorhaben. Allerdings sind auf Insel längst nicht alle so begeistert.