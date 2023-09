Heißer Ozean - Klimawandel in Florida

Die extrem hohen Wassertemperaturen sind eine Folge des Klimawandels, aber auch des Wetterphänomens El Niño. Sie haben drastische Folgen für einen der artenreichsten Lebensräume der Erde. Die Korallenriffe vor Florida sind von der gefürchteten Korallenbleiche betroffen. Die kann schlimmstenfalls zum Absterben der Korallen führen. Ines Pohl begleitet Aktivisten in ihrem Kampf um das sensible Ökosystem.

Sendezeiten

DW Deutsch+

SA 02.09.2023 – 05:00 UTC

SA 02.09.2023 – 21:15 UTC

SO 03.09.2023 – 03:15 UTC

SO 03.09.2023 – 16:45 UTC

MO 04.09.2023 – 00:45 UTC

MO 04.09.2023 – 05:45 UTC

MO 04.09.2023 – 10:45 UTC

DI 05.09.2023 – 12:15 UTC

DI 05.09.2023 – 23:45 UTC

MI 06.09.2023 – 14:45 UTC

DO 07.09.2023 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8