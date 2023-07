Gut gelaunte und teils nur leicht bekleidete Menschen prägten an diesem Christopher Street Day das Bild der Rheinmetropole. Der Name des Events erinnert an die Ereignisse von New York im Jahr 1969. Damals stürmten Polizisten die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street, um einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gewaltsam aufzulösen.