Bis zur Blätterkrone stehen diese Palmen im Wasser. Da trockener Boden nur wenig Wasser aufnehmen kann und es in der Wüste so gut wie keine Vegetation gibt, die das Wasser aufhält, sammeln sich die Niederschläge in Tälern und Senken. So entstehen große, temporäre Seen. Einige haben sogar Namen, so wie der hier zu sehende Yasmina-See in der in der Oasen-Stadt Merzouga.