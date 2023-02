Projekt Zukunft

Hecken und Büsche: Wie sie das Klima schützen

Hecken - der Freund vieler deutscher Kleingärtner. Tatsächlich sind sie besser als ihr Ruf: Hecken bieten Lebensraum für Tiere und binden große Mengen an CO2. Sehen Sie, was Hecken noch so können.