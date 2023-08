Hawaii: Flammenhölle im Urlaubsparadies Maui

Am Morgen nach der Feuersbrunst ist davon nichts mehr zu sehen. "Gnadenlose Sonne" bedeutet der Name des Ortes in hawaiischer Sprache, und tatsächlich zeigt diese, als sie hinter den Bergen Mauis aufsteigt, das ganze Ausmaß der Zerstörung in der ehemaligen Inselhauptstadt. Der Sachschaden geht in die Milliarden. Der Wiederaufbau von Lāhainā wird wohl Jahre dauern.