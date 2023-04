Harry Potter zaubert bald im Fernsehen

Einer der berühmtesten Zauberlehrlinge der Welt soll wieder im Fernsehen auftreten: Das US-Unternehmen Warner Bros. Discovery will die "Harry Potter"-Saga als Serie verfilmen - mit neuer Besetzung.

Bei der filmischen Umsetzung soll Autorin J.K. Rowling eine Schlüsselrolle einnehmen, gab Warner Bros. Discovery am Mittwoch (12.04.2023) bekannt. Die Serie solle eine "getreue Adaption" der Bücher sein, so dass die britische Schriftstellerin als ausführende Produzentin an Bord geholt wurde.

Sie freue sich sehr darauf, "Teil dieser neuen Adaption zu sein, die einen Grad an Tiefe und Detailreichtum ermöglicht, den nur eine lange Fernsehserie bieten kann", erklärte Rowling. Casey Bloys, Chef des Streamingdienstes HBO Max, wo die Serie ausgestrahlt werden soll, revanchierte sich bei der Erfolgsautorin mit den Worten: "Ihre Einsichten werden dabei hilfreich sein."

Harry-Potter-Serie auf zehn Jahre angelegt

Der Drehbeginn ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass die Geschichten aus der Zauberschule Hogwarts sich über zehn Jahre erstrecken sollen; Stoff genug bietet die Harry-Potter-Reihe dazu.

Erfolgsautorin J.K Rowling: Zwölf Verlage lehnten Harry Potter zunächst ab

Der erste Band, "Harry Potter und der Stein der Weisen", erschien 1997 und löste einen regelrechten Hype aus. Von den insgesamt sieben Harry Potter-Büchern wurden weltweit über 500 Millionen Exemplare verkauft, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt. Die späteren Verfilmungen mit Daniel Radcliffe in der Titelrolle zwischen spielten zwischen 2001 und 2011 sieben Milliarden Euro ein.

Neue "Game-of-Thrones"-Serie in Planung

Unterdessen kündigte der Streamingdienst HBO Max auch ein neues "Game of Thrones"-Prequel an - mit dem Titel "Ein Ritter der Sieben Königslande: Der Heckenritter". Auch hier ist der Autor George R.R. Martin mit einbezogen; er wird die Rolle des ausführenden Produzenten übernehmen.

Die Serie wird 100 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" angesiedelt. Es soll um einen "jungen, naiven, aber mutigen Ritter" und seinen Knappen gehen, so HBO Max. Wie bei "Harry Potter" wurde noch kein Veröffentlichungstermin festgelegt.

suc/ (dpa, Reuters)