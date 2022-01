Harald Schmidt: In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe

Thomas Bernhard war ein notorischer Grantler und Menschheitsbeschimpfer, aber auch ein passionierter Besucher von Gaststätten und Kaffeehäusern. Bernhard-Fan Harald Schmidt hat einen Text-Bild-Band herausgegeben, in dem er und zahlreiche Autorinnen und Autoren eine kulinarische Spurensuche unternehmen. Kann man einen Autor besser verstehen, wenn man weiß, was und wo er gegessen und getrunken hat? Kein Kochbuch, sondern der Versuch zu beweisen, dass auch Literatur durch den Magen geht.

Weitere Themen bei Druckfrisch:

Aboud Saeed: "Die ganze Geschichte"

2013 kam er zu einer Lesung aus seiner syrischen Heimat nach Berlin – und blieb: Aboud Saeed, Metallarbeiter und Blogger. Sein erstes Buch, aus dem er damals las, trug den bescheidenen Titel: "Der klügste Mensch im Facebook". Seit neun Jahren wohnt er nun im Land derer, "die früher manchmal als Touristen bei uns vorbeischneiten oder die wir im Fernsehen sahen. Und jetzt lebe ich mitten unter ihnen. Alle um mich herum sind Ausländer." Sein neues Werk, "Die ganze Geschichte", ist Saeeds Autobiografie, montiert aus einer langen Reihe von Facebook-Posts.

Denis Scheck empfiehlt: "Erzählende Affen"

Als allererstes heute möchte ich Ihnen ein Buch übers Geschichtenerzählen vorstellen. Es heißt "Erzählende Affen" und stammt von Samira El Ouassil und Friedemann Karig. Mit den erzählenden Affen des Titels sind wir gemeint, denn dieses Buch handelt davon, wie wir uns seit Jahrtausenden mit Geschichten motivieren und manipulieren, erziehen, über Machtstrukturen hinters Licht geführt werden. Kurz: Wie wir durchs Erzählen vom Affen zum tricksenden Menschen wurden, zum Homo narrans.

DW Deutsch

SA 29.01.2022 – 07:00 UTC

SA 29.01.2022 – 18:30 UTC

SA 29.01.2022 – 21:00 UTC

SO 30.01.2022 – 02:15 UTC

SO 30.01.2022 – 11:30 UTC

SO 30.01.2022 – 22:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 29.01.2022 – 18:00 UTC

SO 30.01.2022 – 04:30 UTC

SO 30.01.2022 – 12:30 UTC

SO 30.01.2022 – 15:30 UTC

SO 30.01.2022 – 22:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3