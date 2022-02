Thomas-Maria Schmidt aus Höheischweiler in der Pfalz gilt als einer der besten Schmiede Deutschlands. Sein aktueller Auftrag: Er soll ein großes Tor für den Innenbereich der katholischen Kirche in Contwig schmieden. Und das hat es in sich. Mehr als zwei Meter breit und über drei Meter hoch soll es werden - schön, schlicht, anmutig, einzigartig. Stellt sich die Frage: Wie geht das?