Handgemalte Kinoplakate von Götz Valien

Götz Valien malt in seinem Berliner Atelier bis zu 70 m² große Kinoplakate. Eines seiner neuesten Werke: das Plakat von "Licorice Pizza". Die handgemalten Bilder sind nicht teurer als digitale Megaprints.

Abteil mit Aussicht: Eine Fahrt mit dem Glacier Express

Schöner kann man kaum durch die Alpen reisen als in den gläsernen Panoramawagen des Glacier Express. Von St. Moritz geht es nach Zermatt - und das ganz gemächlich: Rund acht Stunden dauert die Fahrt im "langsamsten Schnellzug der Welt".

Täuschend echt: Gestickte Nahrungsmittel von Youmeng Liu

Die in Bristol lebende Künstlerin Youmeng Liu stickt Nahrungsmittel, in die man gern reinbeißen würde. Obst, Popcorn und sogar ein komplettes Frühstück hat sie schon kreiert. "Embroidered Edibles" heißt ihre Serie.

Der blinde Koch Antonio Ciotola

Der Italiener Antonio Ciotola verlor durch einen Unfall sein Augenlicht. Trotzdem findet er sich in der Küche seines Restaurants bestens zurecht. Sein Lokal ist bekannt für seine ausgezeichneten Gerichte.

Die morbid-schönen Puppenfotos von Monika Mostowik

Die polnische Fotografin und Autorin Monika Mostowik inszeniert Puppen als unheimliche Schönheiten. Sie entwirft Kleidung, Perücken und Make-up für ihre japanischen Puppen und fotografiert sie an verlassenen Orten.

