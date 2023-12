Handbemalte Weihnachtsengel aus dem Erzgebirge

Diese handgemachten Engel aus dem deutschen Erzgebirge sorgen für Weihnachtsstimmung. In Schokolade getauchte Churros sind in Spanien beliebt. Beeindruckendes Naturerlebnis: ein Trip in die norwegische Fjordlandschaft.

Weihnachtsschmuck aus Ostdeutschland hat Tradition: Manche Figuren gibt es schon seit 100 Jahren. Das Markenzeichen der Grünhainichener Weihnachtsengel sind die elf weißen Punkte auf ihren Flügeln. Auch ihre Gesichter sind handbemalt. Besonders beliebt sind sie als Weihnachtsorchester.

Bild: DW

Was macht Churros aus Spanien so lecker?

Auch wenn es um Süßes geht, hat jedes europäische Land seine Spezialitäten: In Spanien sind es Churros, frittierte Teigfinger, die in heiße Schokolade getaucht werden. Ein typisches Streetfood. Was macht sie so beliebt?

Bild: DW

Lohnt sich eine Reise zu den Fjorden Norwegens?

Von der nordnorwegischen Stadt Bergen aus ist es nicht weit zu den beeindruckenden Fjordlandschaften. Euromaxx-Reporterin Aisha Sharipzhan hat sich auf die Reise gemacht.

Bild: DW

Die erste Oper Namibias in Deutschland

Die gemeinsame Geschichte von Namibia und Deutschland in der Kolonialzeit: Das ist das Thema in der ersten Oper aus Namibia. Die Oper wird auf Otjiherero – einer Nationalsprache Namibias – und auf Deutsch gesungen.

Bild: Giulia Grillo

Die surreale Welt von Giulia Grillo

Die Italienerin Giulia Grillo verwandelt sich gerne in eine Puppe aus einer wundersamen Welt. Ihre schrägen Inszenierungen faszinieren und verstören gleichermaßen. Auf Instagram hat sie mehr als 250.000 Follower.

Sendezeiten

DW Deutsch+

SA 02.12.2023 – 03:00 UTC

SA 02.12.2023 – 11:30 UTC

SA 02.12.2023 – 15:03 UTC

SA 02.12.2023 – 19:00 UTC

MO 04.12.2023 – 17:03 UTC

DI 05.12.2023 – 04:00 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8