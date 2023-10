Hamas-Terroristen töteten 260 Festivalbesucher

Einsatzkräfte haben die Leichen auf einem Festival-Gelände in der Negev-Wüste gefunden. Wie viele Menschen verschleppt wurden, ist noch nicht bekannt. Die Zahl aller Kriegsopfer geht in die Tausende.

Die Hamas-Islamisten hatten während ihres Großangriffs am Samstag auch das Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen attackiert. Augenzeugen sprechen von einem Massaker. Internetvideos sollen zeigen, wie die Feiernden vor den Schüssen der Angreifer fliehen. Die Terroristen haben auch zahlreiche Menschen von dort in den Gazastreifen verschleppt.

Bei dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel und den Gegenschlägen sind bereits mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl könnte angesichts vieler Schwerverletzter weiter steigen. Auch nach fast zwei Tagen konnten noch nicht alle der ursprünglich etwa tausend Angreifer von israelischem Boden vertrieben werden.

Die israelische Luftwaffe bombardiert weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, sowie mehrere Kommandozentralen, teilten Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen im Nachrichtendienst Telegram mit. Im Süden Israels habe man rund 100.000 Reservisten zusammengezogen.

Feuer und Rauch über Gaza-Stadt nach den israelischen Vergeltungsangriffen Bild: Mahmud Hams/AFP

Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben bei einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag in New York den massiven Angriff der Palästinenserorganisation Hamas auf Israel verurteilt. Die Reaktion erfolgte jedoch nicht einstimmig, wie der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, nach der Sitzung betonte. "Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, welche die Angriffe der Hamas verurteilt haben. Aber es sind offensichtlich nicht alle", sagte Wood, ohne Staaten wie Russland explizit zu nennen.

