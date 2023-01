Abwarten und Tee trinken

Entwicklungen und Entscheidungen mit ungewissem Ausgang stehen an. "Abwarten und Tee trinken" heißt es dann oft, was meint, dass es sich nicht lohnt, sich verrückt zu machen. Tee aus China gibt es in Deutschland seit etwa Ende des 17. Jahrhunderts, die Redensart entstand gegen Mitte des 19. Jahrhunderts.